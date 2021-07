Proseguono i controlli ad Alassio, il sindaco Melgrati: "Non abbasseremo la guardia"

Carabinieri con le unità cinofile, Polizia di Stato e Polizia Municipale anche stamattina hanno svolto l'azione di filtraggio e controllo presso la Stazione Ferroviaria di Alassio.

"Dopo una notte abbastanza tranquilla in cui non son stati segnalati episodi particolari - commenta Francesco Parrella, Comandante della Polizia Municipale di Alassio - stamani abbiamo ripetuto il servizio coordinato tra Forze di Polizia un dispositivo che al momento sembra aver ricadute positive sulla tutela dell'ordine pubblico della nostra città".

"Occorre essere prudenti nel dare per risolta una problematica che sta purtroppo caratterizzando anche altre città turistiche - il commento di Marco Melgrati, sindaco di Alassio - ma le ultime settimane fanno ben sperare in questo senso. Manterremo comunque alta l'attenzione, anzi, da stamani, in forza di una convenzione con l'Associazione Nazionale Carabinieri ci siamo dotati di un ulteriore importante presidio per la tutela dell'ordine pubblico".

"Non hanno competenze di Polizia - spiega lo stesso Parrella - ma si tratta di una risorsa preziosa e un ottimo deterrente rispetto a eventuali disordini. Saranno operativi presso il mercato settimanale ma anche durante le manifestazioni serali più importanti e partecipate a supporto della nostra azione e in coordinamento con le forze dell'ordine pubbliche e private attive sul nostro territorio".