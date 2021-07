Campagne sponsorizzate di siti web. Perché scegliere una consulenza Google ADS

Realizzare e impostare Campagne sponsorizzate per pagine o siti web non è affatto un’azione così immediata come potrebbe sembrare, in realtà è un processo che richiede diverse fasi di analisi preliminare e controllo, motivo per il quale avvalersi di una consulenza Google ADS , che sappia gestirle, si rivela sempre la scelta migliore.

La creazione di Campagne rientra infatti tra le attività principali svolte dalla SEM (Search Engine Marketing), in altri termini il marketing per i motori di ricerca, il cui scopo è veicolare traffico qualificato sul sito web. La sfera di intervento della SEM coinvolge tutte le tecniche e le strategie che permettono di pubblicizzare un sito web, tra queste alcune delle principali: Campagne Google ADS, Campagne display e piattaforme programmatiche.

La funzione centrale e strategica di una consulenza Google ADS

Il risultato ultimo e visibile di una Campagna Google ADS è la creazione di Annunci del sito web o della pagina, che compariranno tra i primi risultati di ricerca su Google sulla Rete display e sulla Rete ricerca di Google.

Come già accennato, l’iter realizzativo di una campagna Google ADS consta di varie fasi di analisi e monitoraggio, che la consulenza di SEO Leader seguirà dall’inizio alla fine. La prima fase - e fondamentale, precedente all’impostazione stessa - è quella dell’analisi attenta e accurata delle keyword. E già in questo primo passaggio è indispensabile tenere ben presente il budget messo a disposizione dal cliente e saperlo gestire in maniera consapevole.

Le fasi successive alla creazione delle Campagne sponsorizzate con promozioni mirate, invece, si concentrano sul monitoraggio dell’andamento e sulla valutazione del rendimento.

Volendo riassumere per sommi capi le procedure di cui si compone una Campagna Google ADS, è possibile individuarne cinque principali: ricerca e analisi delle keyword più funzionali rispetto al settore di riferimento; attivazione di più Campagne nello stesso momento, rivolte ognuna ad un target specifico; creazione di annunci di cui se ne possano sfruttare le estensioni, come quella di chiamata; monitoraggio della Campagna ed infine tracciabilità dei risultati, quindi delle visite e dei click.

In presenza di un budget contenuto da poter investire nella Campagna sponsorizzata, la consulenza Google ADS di SEO Leader si avvale della selezione mirata nella ricerca e nella selezione delle cosiddette parole chiave “intelligenti”: le keyword contraddistinte da un notevole volume di ricerca, ma che essendo specifiche si presentano con un costo più accessibile.

La gestione del budget nelle Campagne Google ADS

L’obiettivo principale delle Campagne sponsorizzate è senza dubbio la crescita del bacino di utenza della pagina o del sito web. Per aumentarne il traffico qualitativo, la consulenza Google ADS è di fondamentale importanza perché si riesca a targettizzare con precisione la Campagna, individuando nicchie precise di utenti che consentiranno il miglioramento della conversione. A questo proposito, nei casi in cui il settore lo consenta, è possibile attivare anche Campagne di remarketing.

La consulenza è utile anche e soprattutto per la distribuzione e la gestione consapevole del budget disponibile da poter investire nelle sponsorizzazioni. SEO Leader, ad esempio, dopo aver svolto un’analisi capillare delle necessità e degli obiettivi del cliente, propone un piano di azione funzionale sulla base delle specifiche esigenze del cliente stesso, così da ottimizzarne l’investimento.

Tra le motivazioni fondamentali, dunque, che dovrebbero spingere un utente a richiedere una consulenza Google ADS risalta sicuramente la gestione consapevole e attenta delle risorse economiche da investire nelle Campagne, che faccia seguito ad un’analisi puntuale delle necessità e degli obiettivi del cliente.