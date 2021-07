Felici e veloci |

Felici & Veloci, la nuova ricetta di Fata Zucchina: 'Peach-Burger'

Il piatto freddo #senzacottura che gioca di consistenze e stuzzica i sensi

Questa ricetta è FELICE & VELOCE perché… ► il betacarotene della pesca favorisce l’abbronzatura ► le proteine del tonno rinforzano i muscoli ► il basilico ha proprietà antibatteriche e antinfiammatorie ► il calcio dei semi di sesamo aiuta la salute di ossa e denti Ingredienti (per 4 persone) 4 pesche Saturnia (pesche piatte)

2 fettine di tonno affumicato

1 cucchiaio di semi di sesamo

Qualche foglia di basilico fresco Procedimento FASE 1 Lavate bene le pesche (mantenendo la buccia) e tagliatele a metà eliminando delicatamente il nocciolo FASE 2 Aggiungete mezza fetta di tonno affumicato sulla metà di ogni pesca FASE 3 Aggiungete ulteriormente i semi di sesamo FASE 4 Aggiungete ulteriormente foglie di basilico (già lavate) FASE 5 Componete i peach-burger richiudendo ogni pesca con l’altra metà

