Canoni minimi demaniali, Luca Pastorino, "Abbiamo vinto la battaglia e non la guerra: necessario rendere strutturale la misura dei 500 euro appena passata nel Sostegni Bis"

"In sede di conversione del decreto sostegni bis dopo una battaglia di sei mesi è stato convertito il testo già presentato in legge di bilancio che consente di ridurre da 2500 a 500 euro per il 2021 il canone minimo demaniale marittimo per quelle attività con una destinazione sociale, sportiva, ricreativa legate alle tradizioni locali e giudicate di interesse pubblico dagli enti locali, Per la copertura abbiamo trovato 12 milioni di euro", dichiara il deputato Luca Pastorino di Leu, segretario di presidenza alla Camera, alla conferenza stampa di presentazione dell'emendamento questa mattina a Sestri Levante, presso l'associazione pesca ricreativa "A Caladda", con il consigliere regionale Gianni Pastorino (Linea Condivisa), alla presenza dei rappresentanti delle associazioni e del mondo della pesca sportiva, del sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio e del consigliere regionale Luca Garibaldi (PD). All'incontro era stato invitato anche il consigliere regionale Claudio Muzio.

"E' stato fatto un grande lavoro in Parlamento, come regione costiera siamo stati attenti a questo fenomeno che avrebbe devastato completamente le associazioni che fanno promozione sociale sul territorio e tengono alte le tradizioni marinare. La Regione Liguria si è schierata e abbiamo ottenuto un buon risultato: ora è necessario ragionare perché questa misura diventi strutturale e queste attività vengano sostenute e che non venga dunque applicato un regime fiscale che ne decreterebbe la scomparsa", commenta il consigliere regionale di Linea Condivisa Gianni Pastorino.

"Abbiamo vinto la battaglia e non la guerra perché questa misura deve essere resa strutturale non soltanto per il 2021. Ci impegneremo quindi insieme anche alle altre forze politiche affinché in legge di bilancio si possa prevedere e portare avanti negli anni la misura dei 500 euro l'anno. Ricordiamo che il canone era passato da 360 a 2500 euro all'anno dando un colpo mortale alle associazioni di volontariato, sportive e ricreative, presenti non solo in Liguria ma anche nel resto d'Italia", conclude Luca Pastorino.