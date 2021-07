Green pass, Toti: "Può scongiurare l'ennesima, drammatica chiusura delle regioni"

Il presidente della Regione Giovanni Toti torna a parlare di green pass, e lo ritiene l'unica misura in grado di evitare la chiusura delle regioni in autunno.



Attraverso un post su Facebook, Toti lo definisce "Una misura che attuata con intelligenza può scongiurare l’ennesima, drammatica, chiusura delle Regioni. È necessario trovare un punto di equilibrio, ma non si può far finta di niente, il virus, anche grazie al ritorno alla socialità di tutti noi, c’è e i contagi aumentano se non ci vacciniamo tutti. Sono convinto che sia meglio adottare una misura come questa che non piace tanto a tutti, piuttosto che vedere nel prossimo autunno di nuovo le Regioni blindate, le saracinesche abbassate e ragazzi chiusi in casa a fare la Dad.



Non è un’imposizione che va contro i cittadini, al contrario è una tutela per la salute di tutti. Non possiamo nè dobbiamo più permettere che questo virus ci condizioni, ancora una volta, negativamente la vita e il green pass può essere un valido strumento su più fronti, dal turismo che può così esser maggiormente controllato, agli accessi nei luoghi della cultura e dell’intrattenimento.

Non basta però solo mettere in vigore il green pass, occorre al contempo anche modificare i criteri che portano alle colorazioni delle Regioni: basiamoci sul numero di posti letto in ospedale e non più su quello dei contagi. Lo stiamo chiedendo da tempo, è arrivato il momento – conclude Toti - di mettere in atto le strategie migliori per non tornare nell’incubo delle chiusure forzate. Il tema è solo uno, scegliere il male minore..".

In Liguria rimane bassa l'incidenza, per il secondo giorno è di poco inferiore a 4 casi ogni 100mila abitanti; sale soprattutto l’incidenza negli adolescenti (superiore a 6 casi ogni 100mila abitanti). Per quanto riguarda l’andamento dei contagi in Liguria, oggi si registrano 3 persone in più ricoverate nei reparti di media intensità degli ospedali, mentre rimangono 5 i ricoverati nelle terapie intensive. Sono covid free Asl3 e Asl4 oltre agli ospedali Evangelico e Gaslini. Un decesso registrato nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, ad oggi sono stati somministrati 1.519.004 vaccini in Liguria.