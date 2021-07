Covid, 55 nuovi positivi su 2628 tamponi molecolari e 3245 test antigenici rapidi

In Liguria 55 nuovi positivi, 2628 tamponi molecolari e 3245 test antigenici rapidi effettuati nelle ultime 24 ore. Questo il dettaglio dei nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata: Imperia (Asl 1) 12, Savona (Asl 2) 3, Genova 22 (di cui Asl 3: 17 e Asl 4: 5), La Spezia (Asl 5) 18, Non riconducibili alla residenza in Liguria.

Gli altri dati in dettaglio:

Tamponi processati con test molecolare: 1.415.858 (+2.628)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 423.091 (+3.245)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 103.810 (+55)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.476 (-5)

Casi per provincia di residenza

Imperia 87 (+5)

Savona 143 (-6)

Genova 844 (-10)

La Spezia 252 (+6)

Residenti fuori regione o estero 44 (-2)

Altro o in fase di verifica 106 (+2)

Totale 1.476 (-5)

Ospedalizzati: 16 (+5); 5 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 3 (+1); nessuno in terapia intensiva

Asl 2 - 3 (-) nessuno in terapia intensiva

San Martino - 5 (-); 5 (-) in terapia intensiva

Galliera - 4 (+1); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 0

Asl 4 - 0

Asl 5 - 1 (+1); nessuno in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 277 (+34)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 97.978 (+59)

Deceduti: 4.355 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 20 (-4)

Asl 2 - 29 (+11)

Asl 3 - 187 (+49)

Asl 4 - 34 (+1)

Asl 5 - 88 (+11)

Totale - 358 (+68)

Dati vaccinazioni 17/07/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 1.725.593

Somministrati: 1.519.004

Percentuale: 88%