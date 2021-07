"Porto sotto le stelle" è salpato da Andora: grande successo con i velisti Giorgio Poggi e i fratelli Sibello

"Porto sotto le stelle - Storie di artisti" e naviganti ha preso il largo ieri sera dal molo sottoflutto del porto di Andora. Le condizioni meteo erano ottimali, tanti amici hanno creduto in questo viaggio che non poteva che andare bene con navigatori e velisti campioni esperti come gli olimpionici Giorgio Poggi, Gianfranco Sibello e Pietro Sibello, tattico di Luna Rossa Prada Pirelli. Timonieri e prodieri d'eccezione,ma soprattutto tre sportivi straordinari.

Ad aprire la serata la cartolina confezionata per la rassegna dal giornalista, blogger, voce narrante delle competizioni veliche nazionali ed internazionali Fabio Colivicchi, in partenza per le Olimpiadi di Tokyo.

Pietro Sibello ha portato il pubblico su Luna Rossa Prada Pirelli, sull'onda di immagini che hanno ripercorso la Prada Cup e America's Cup, ha raccontato delle emozioni provate, dello spirito di gruppo che sta dietro a tante vittorie e della tecnologia e spettacolarità delle regate. Non è mancato il ricordo degli allenamenti fatti ad Andora in preparazione di Atene 2004 e del compianto presidente del Circolo Nautico Andora, Pierangelo Morelli.

Gianfranco Sibello e Giorgio Poggi, hanno raccontato della loro strepitosa carriera sportiva, fatta di grandi vittorie e hanno sottolineato l'importanza di fare parte del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle e del loro attuale impegno come tecnici federali al servizio dei nuovi talenti della vela italiana.

"Il nostro mare è stato parte della vita mia e di mio fratello - ha dichiarato Gianfranco Sibello - Ci ha insegnato ad essere indipendenti e rispettosi verso le condizioni a volte imprevedibili che tanto insegnano anche nella vita. Da una passione è nata una carriera sportiva e lavorativa, dal 1999 infatti, grazie alle Fiamme Gialle abbiamo potuto dedicarci totalmente al sogno di vincere una medaglia olimpica. Le Fiamme Gialle hanno negli anni condiviso i valori di sportività e lavoro che ci hanno da sempre contraddistinto. Valori umani e professionali che tuttora sia io, attraverso il ruolo di tecnico Fiamme Gialle e Fiv, sia mio fratello Pietro nel ruolo di randista e tattico di Luna Rossa, stiamo cercando di trasmettere e coltivare. La bellissima serata organizzata nella splendida location del porto di Andora è di certo un'ottima occasione per parlare ai giovani di mare, vela e passione sportiva con riferimenti di attualità, visto l'imminente inizio dei giochi olimpici di Tokyo 2020. Un pensiero particolare va quindi agli atleti Gialloverdi e tutti gli Azzurri che saranno impegnati in Giappone. Un ringraziamento particolare al Sindaco di Andora Mauro Demichelis oltre che a Fabrizio De Nicola e Monica Napoletano organizzatori della serata 'Porto sotto le stelle'" conclude Sibello.

Giorgio Poggi ha sottolineato come pochi circoli velici in Italia sia in grado di sostenere economicamente una carriera sportiva ad alti livelli.

"Non sarebbe stato possibile realizzare ciò che ho fatto senza il sostegno del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle - spiega Giorgio Poggi - Ci ho messo l'anima per fare il meglio, ho ottenuto grandi soddisfazioni sia come sportivo che come tecnico e sono grato per la possibilità che mi è stata data di impegnarmi al cento per cento nello sport facendolo diventare un lavoro" .

La rassegna "Porto sotto le stelle" si propone come un'occasione per parlare di amore per il mare, di impegno e coraggio nel realizzare sogni e obiettivi.

"Nello spirito della rassegna che vuole raccontare il coraggio di chi sceglie di fare delle proprie passioni il centro della vita, c'è la regola buona per tutti che solo con l'impegno,la passione e la forza di volontà si possono raggiungere grandi risultati - ha dichiarato il presidente dell'A.M.A., Fabrizio De Nicola - Questi sono campioni che hanno vinto molto,ma ai ragazzi della scuola vela hanno consigliato di divertirsi, di seguire le proprie passioni tenendo presente che sul podio salgono solo in tre, ma che nello sport, per tutti, c'è sempre la soddisfazione di poter essere orgogliosi del proprio percorso e dei propri miglioramenti".

La rassegna ha valorizzato uno scorcio di porto che i diportisti ben conoscono, immerso nell'approdo Marina Resort a 4 Stelle di Andora e che la rassegna vuole trasformare in un piccolo teatro sul mare, un salotto sotto le stelle dove è piacevole parlare.

"Grazie al comune di Andora che ha co-organizzato l'evento con A.M.A., al CONI che con il delegato provinciale Roberto Pizzorno ha fatto sentire la sua importante presenza, al Circolo Nautico Andora , alla scuola vela, alla Lega Navale e all'Andora Match Race ai diportisti e appassionati di vela presenti" dicono gli organizzatori dell'A.M.A.

Si replica il 31 luglio, ore 21.30 con Davide Besana, skipper, scrittore, artista che racconta la vela con bellissimi disegni e acquarelli, con grande sapienza e ironia. Presenterà in anteprima assoluta un bellissimo libro a disegni sull'isola Gallinara.