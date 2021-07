Covid, 72 nuovi positivi su 2.175 tamponi molecolari e 2.093 test antigenici rapidi

72 nuovi positivi al Covid in Liguria su 2.175 tamponi molecolari e 2.093 test antigenici rapidi nelle ultime 24 ore. Questo il dettaglio riferito alla residenza della persona testata: Imperia (Asl 1) 8, Savona (Asl 2) 8, Genova 41 (di cui Asl 3: 36 e Asl 4: 5) e La Spezia (Asl 5) 13. Non riconducibili alla residenza in Liguria 2.

Gli altri dati in dettaglio:

tamponi processati con test molecolare 1.418.033 (+2.175);

tamponi processati con test antigenico rapido (a far data dal 14/01/2021) 425.184 (+2.093);

totale casi positivi (compresi guariti e deceduti) 103.882 (+72);

totale casi positivi (esclusi guariti e deceduti) 1.533 (+57).

Casi per provincia di residenza: Savona 149, La Spezia 259, Imperia 93, Genova 870. Residenti fuori regione/estero 44. Altro/in fase di verifica 118. Totale 1.533.

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 17 5 1 ASL1 3 0 0 ASL2 3 0 0 Ospedale Policlinico San Martino 5 5 0 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 4 0 0 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL3 globale 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 0 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 0 0 0 ASL4 Sestri Levante 0 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 2 0 1 ASL5 Sarzana 0 0 0 ASL5 Spezia 2 0 1

Isolamento domiciliare 321 (+44). Totale guariti 97.993 (+15). Deceduti 4.356 (0).

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 38 (18)

Asl 2 - 33 ( +4)

Asl 3 - 192 (+5)

Asl 4 - 22 (-12)

Asl 5 - 119 (+31)

Totale - 404 (+ 46)

Dati vaccinazioni 18/07/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 1.725.593

Somministrati: 1.521.848

Percentuale: 88%