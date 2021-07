Molinaro (sindaco Cosseria): "Diserbante a caldo, preserva le api e tutela l'ambiente"

Una strategia per tutelare l'ambiente: "Da due anni stiamo utilizzando una torcia termica per bruciare il verde infestante nell'area cimiteriale. I risultati sono ottimi, poichè ritarda la ricrescita del verde spontaneo. Non provoca alcun danno agli oggetti perché non vengono usati decespugliatori ma solo una torcia che si alimenta con una bombola di gas" commenta in una nota il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro.

"L'obiettivo più importante è stato l'abbandono definitivo di diserbanti chimici, i quali oltre ad inquinare il terreno rappresentavano un micidiale veleno per le api. L'operatore non deve affaticarsi particolarmente e non rischia di essere contaminato dalla nebulizzazione degli agenti chimici" aggiunge il primo cittadino.

"Spero che questa tipologia di intervento possa essere intrapresa su vasta scala perchè ne giova la salute dell'ambiente, un piccolo passo ma a mio avviso importante per la salute degli esseri viventi" conclude Molinaro.