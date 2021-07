Provincia, il mezzo "Patto Val Bormida" per il taglio dell'erba è entrato in funzione (FOTO)

Da questa mattina 19 luglio lungo la Sp 51 è in funzione il mezzo del Patto Val Bormida, acquistato con fondi di Protezione civile per fronteggiare l’emergenza neve. Il mezzo è stato adattato con fondi della Provincia con trincia per essere utilizzato per il taglio dell’erba. Ad oggi i cantonieri della Provincia hanno eseguito il corso specifico per poterlo utilizzare.

Ora che è utilizzabile anche per questa funzione ci attiviamo e siamo in contatto con i comuni per definire i termini di utilizzo singoli da parte delle diverse amministrazioni. Nel frattempo il mezzo verrà utilizzato dai cantonieri Provinciali lungo le strade di competenza per svolgere ed affinare il lavoro del taglio dell’erba a bordo strada.



"Siamo soddisfatti di poter vedere operativo anche per il taglio erba il mezzo acquistato con i fondi Regionali di Protezione civile, sarà sicuramente di supporto e utile durante tutta l’estate per fronteggiare il problema della crescita dell’erba lungo i bordi delle nostre strade - commenta il consigliere delegato alla Viabilità Luana Isella - da domani comunicheremo ai comuni del Patto Val Bormida le modalità per il corso e l’utilizzo del mezzo da parte loro".

Aggiunge il presidente della provincia Pierangelo Olivieri: "È importante dare esecuzione ad uno dei compiti fondamentali del nostro Ente, quello della manutenzione ordinaria, che purtroppo è uno di quelli che risente maggiormente del contingentamento delle risorse in quella situazione in cui si trova il nostro Ente come tutte le province Italiane dopo l'avvio della riforma mai ultimata ormai più di cinque anni or sono".