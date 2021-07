Sostenibilità, i consumatori premiano il Comune di Savona al congresso "Future Respect"

La realtà della trasformazione sostenibile in atto tanto presso le Imprese quanto presso i Cittadini Consumatori ha preso una forma concreta con il congresso "Future Respect" tenutosi a Roma dal 10 al 12 giugno scorso.

A confronto sono state messe o le migliori pratiche e i casi di successo, le criticità e le strade possibili per la nuova normalità dello sviluppo.

Durante il congresso, al quale sono state presentate 85 pratiche di trasformazione sostenibile, messe a vantaggio di tutti, un premio speciale è arrivato anche per l'amministrazione comunale di Savona.

"Siamo onorati del Riconoscimento speciale attribuito al Comune di Savona dalla giuria dei giornalisti, in occasione della nostra partecipazione al Congresso Future Respect svoltosi nel mese di giugno a Roma, 'per l'attività in tema di sostenibilità, incentivo ed esempio per valorizzare il territorio, la sua tipicità e biodiversità, la capacità di accogliere iniziative qualificate capaci di esaltare l'inimitabile Made in Italy'” ha spiegato il sindaco Ilaria Caprioglio.