Covid, Bassetti: "Nelle ultime 24 ore tre pazienti al San Martino di cui due gravi, tutti non vaccinati"

"Nelle ultime 24 ore al Policlinico San Martino ci sono stati 3 nuovi ricoveri di pazienti Covid (dopo giorni di assoluta calma) rispettivamente di 39, 40 e 51 anni, di cui due molto gravi. Tutti e tre sono non vaccinati". A dare la notizia è Matteo Bassetti, direttore del reparto malattie infettive del San Martino.



"Da maggio ad oggi - scrive il professore in un post su Facebook - abbiamo ricoverato in ospedale unicamente persone non vaccinate. Non mi stancherò di dirlo: non vaccinarsi equivale a mettere a rischio la propria vita e quella delle persone che abbiamo intorno. Vale per tutte le fasce di età: nessuna esclusa!!! Gli inglesi oggi partono con il 'freedom day'. Una decisione che ci fa comprendere come non dobbiamo più fissarci sull’incremento dei positivi quanto piuttosto tenere d’occhio l’eventuale aumento dei ricoveri e dei decessi che da quelle parti, come da noi non si sta verificando. Ora con un italiano su 2 vaccinato con due dosi e 2 su tre con una sola dose occorre iniziare la fase della convivenza con il virus. Basta allarmismo. Bisogna tornare alla normalità e eliminare rapidamente la quarantena e la mascherina anche al chiuso per i vaccinati".