Ospedale San Paolo Savona, ecografo Esaote donato da EcoEridania

Questa mattina, presso la Struttura Complessa di Pediatria e Neonatologia del Polo Ospedaliero di Savona, ha avuto luogo la cerimonia di consegna dell’ecografo Esaote donato dal Gruppo EcoEridania al reparto neonatale. All’evento hanno preso parte sia il Presidente del Gruppo, Andrea Giustini, che il dottor Alberto Gaiero, Direttore del reparto, accompagnato da una delegazione di colleghi dell’ASL2.

Il progetto era stato presentato dal Gruppo durante la conferenza stampa natalizia dello scorso 22 dicembre avvenuta presso la Sala Trasparenza di Genova in occasione dei festeggiamenti dei suoi primi 10 anni di attività benefica, quando il Presidente di Gruppo EcoEridania aveva consegnato il simbolico assegno dell’ecografo Esaote al dott. Alberto Gaiero.

“Gruppo EcoEridania è l’azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti speciali nell’ASL2 savonese come in moltissime altre ASL d’Italia - racconta il presidente del Gruppo EcoEridania durante la cerimonia di inaugurazione - Quando il dottor Gaiero mi ha parlato di questo progetto non ci siamo tirati indietro. Abbiamo una grande responsabilità: quella di quasi 1.500 famiglie che, sparse in tutta Italia, ogni anno donano in maniera totalmente anonima una quota della loro tredicesima per finanziare progetti benefici come questo. Quest’anno, come ormai da 10 anni, grazie alle donazioni dei dipendenti e dei fornitori abbiamo raccolto quasi 600mila euro, tutti devoluti in progetti benefici come questo: ne sono molto orgoglioso”.

“Con la cerimonia di questa mattina la donazione è diventata finalmente realtà: da oggi il sistema innovativo della strumentazione, in grado di supportare tutti i tipi di scansione (convex, microconvex, lineari, phased array elettroniche, volumetriche, sonde Doppler), consentirà l’esecuzione di ecografia transfontanellare (cerebrale) neonatale, fondamentale per i neonati prematuri e/o con dubbia patologia neurologica, oltre che l’esecuzione di ecocardiografie ai neonati e ai bambini ed ecografie pediatriche fast track in regime di pronto soccorso”, spiega il dottor Gaiero.

“Grazie a questa nuova strumentazione - continua il direttore della Pediatria - potremo dar vita al primo corso teorico pratico in materia di ecografia celebrale neonatale, che stiamo organizzando per il mese di novembre 2021 in collaborazione con il reparto di terapia intensiva neonatale dell’Istituto Gaslini di Genova e con gli uffici della Formazione aziendale. Tutto questo mi rende molto orgoglioso”.

Per quel che concerne, invece, la parte cardiologica della questione, grazie alla donazione da parte del Gruppo del suddetto ecografo, il prossimo settembre la dottoressa dell’ASL2 Laura Confalonieri inizierà un master di cardiologia pediatrica nazionale. “Per il 2022 la nostra volontà è quella di procedere anche con il traning per l’ecografia fast track di pronto soccorso - spiega ancora Gaiero – Sono convinto che l’importanza di questo progetto confermi la volontà della Pediatria ASL2 di migliorare le proprie competenze, la propria attrattività e soprattutto di assicurare il massimo per i nostri piccoli pazienti, non solo a livello di accoglienza ma, in modo altrettanto costante, anche a livello assistenziale”.

Conclude così Marco Damonte Prioli, direttore generale Asl2: “Ringrazio il gruppo EcoEridania a nome di tutta l’azienda per questa importante donazione, che costituisce un ulteriore tassello di un costante impegno di ammodernamento del parco tecnologico dell’Asl2 ed in particolare valorizza l’alta specializzazione e la professionalità del reparto di Pediatria e Neonatologia, consentendo un perfezionamento nella diagnostica a vantaggio di tutta l’utenza della nostra provincia”.