"L'ospedale di Cairo nelle attuali condizioni è un costo senza riscontro la cui vista fa male al cuore"

"Abbiamo letto: non più ad appannaggio dei privati; non più come 15 anni fa; non più un pronto soccorso. Forse un parcheggio? Rappresentazione sintetica della situazione dell'ospedale di Cairo che nelle attuali condizioni è senza dubbio un costo senza riscontro la cui vista fa male al cuore".

"Però guai ai lamenti per non distogliere i governanti da compiti ben più importanti. Si sta buoni, sani e predisposti a qualsiasi verdetto. La gente della valle è vivace ma non brontola come i liguri della costa agevolati dai vantaggi politici e dall'ascolto della TV regionale. I cittadini valligiani pensano molto e ricordano a lungo. Atteggiamenti da non sottovalutare".

Anna Marenco