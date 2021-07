MercoledìVeg di Ortofruit: oggi prepariamo acqua aromatizzata ai piccoli frutti

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA

il mirtillo nero

è una piccola bacca dal colore blu notte, contiene pochissimi zuccheri ed è una miniera di antiossidanti e flavonoidi: per questo è considerato il superfood dei frutti di bosco con svariati benefici che vanno dal bruciare in grassi in eccesso a migliorare le capacità mnemoniche, al prevenire e combattere la cistite. Anche sul consumo si dimostra incredibilmente versatile: infusi, succhi, estratti, mescolato in piatti dolci e salati: si può consumare in tutte le salse!

il lampone

è un frutto globoso, di color rosso/rosa e ricoperto da una finissima peluria. Insieme a mirtillo, mora, ribes e fragoline, definisce la famosa famiglia dei “piccoli frutti”, tanto ricercata per l’alto contenuto di antocianine, i pigmenti che caratterizzano i loro colori (rosso-blu-viola) e che - al tempo stesso - fungono da protezione contro vecchiaia e malattie degenerative grazie al loro potere antiossidante

LA RICETTA DELLA SETTIMANA

ACQUA AROMATIZZATA AI PICCOLI FRUTTI

Tempi

5 minuti + tempo di riposo



Ideale per…

un drink al lavoro



Ingredienti (4 persone)

125 g di mirtilli (freschi)

125 g di lamponi (freschi)

1 lt di acqua

Radici di zenzero q.b.

Menta fresca q.b.

Procedimento

1.Versate l’acqua in una bottiglia di vetro da 1,5 lt (i frutti di bosco occupano volume)

2. Lavate per bene i mirtilli e i lamponi, quindi metteteli nell’acqua

3. Sbucciate e tagliate qualche fettina di zenzero fresco, quindi aggiungetele nell’acqua

4.Aggiungete qualche fogliolina di menta (lavata in precedenza)

5. Lasciate in infusione per almeno 1 ora, oppure tutta la notte per il giorno dopo (conservate in frigo o al fresco fino al consumo)

IL COMMENTO NUTRIZIONALE

a cura della Dott.ssa Elisa Strona (SIAN-Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ASL TO5)

L’acqua, lo sappiamo, è un bene essenziale per la vita e,soprattutto in estate, dovremmo berne almeno 2 litri al giorno. Se ce ne dimentichiamo perché “non sa di nulla”, questa ricetta ci dà un’ottima idea per aromatizzarla. Qui troviamo i lamponi, ricchi di antocianine che proteggono il cuore, di vitamina C, di folati e di fibre; stesse importanti proprietà per i mirtilli, che aggiungono anche della vitamina K, importante per la pronta guarigione delle ferite e contro le infezioni ricorrenti della vescica. Lo zenzero aggiunge un aroma pungente, oltre alle sue ben note proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e antimicrobiche e all’effetto anti-nausea; la menta, infine, aiuta a catturare i gas in eccesso e a digerire.

Se avanza?

Aggiungete altri frutti di bosco, un po’ di sciroppo di acero e mettete nel congelatore per ottenere dei ghiaccioli veg con i pezzi di frutta da mordere!