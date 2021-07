'Mobility day': le associazioni liguri dei consumatori manifestano per il finanziamento del piano straordinario treni

Le associazioni liguri dei consumatori (Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori e Sportello) insieme ai comitati pendolari (Comitato Pendolari Genova - Ovada - Acqui, Comitato Pendolari Genova – Milano, Comitato Utenti Trenitalia del ponente) manifesteranno il 26 luglio per dare voce a tutti quei lavoratori, cittadini e turisti che non hanno altra alternativa per muoversi se non il trasporto ferroviario e quello pubblico locale indicendo una giornata di mobilitazione per chiedere al governo di approvare con effetto immediato il piano straordinario approntato da Regione Liguria e Trenitalia per rispondere all’aumento di domanda del servizio derivante anche dalla gravissima situazione autostradale, sia a ponente che a levante, e lungo le direttrici dei valichi.



L’importanza di queste manifestazioni è esponenzialmente aumentata a seguito della decisione del ministero dei Trasporti e di Autostrade di chiudere la A10, lasciando quindi isolate migliaia di persone che non avranno modo di muoversi non avendo a disposizione né i treni né l’autostrada.



Per scongiurare una decisione che sarebbe catastrofica per migliaia di persone le associazioni liguri dei consumatori e i comitati pendolari invitano lavoratori, cittadini, turisti, operatori economici, amministratori locali e regionali, parlamentari ad unirsi nelle due manifestazioni che vengono indette per togliere la Liguria dall'isolamento: alle 11 al palazzo del comune di Borghetto Santo Spirito, alle 18 al palazzo della prefettura di Genova.

PROMUOVONO

Adiconsum

Adoc

Assoutenti

Casa del Consumatore

Codacons

Federconsumatori

Lega Consumatori

Sportello del Consumatore

Comitato Pendolari del Ponente Ligure

Comitato Pendolari Genova - Milano

Comitato Difesa Trasporti Valli Stura e Orba

Comitato pendolari Sarzana-Val di Magra

PRIME ADESIONI PERVENUTE

Luca Maestripieri - Segretario Generale CISL

Raffaella Paita - Presidente Commissione Trasporti, Camera dei Deputati

Luca Garibaldi - Consigliere Regione Liguria PD, Regione Liguria

Roberto Bagnasco - Deputato di Forza Italia

Fulvia Veirana - Segretario generale CGIL Liguria

Laura Andrei - Segretario generale FILT Liguria

Fabio Tosi - Consigliere Regione Liguria M5S, Regione Liguria

Roberto Cassinelli - Deputato di Forza Italia

Mattia Crucioli - Senatore di L’alternativa c'è - Lista del Popolo per la Costituzione

Stefano Balleari - Consigliere Regionale per Fratelli d’Italia

Mario Ghini - Segretario Generale UIL

Giovanni Berrino - Assessore ai Trasporti Regione Liguria

Giancarlo Canepa - Sindaco di Borghetto Santo Spirito

Renato Dacquino - Sindaco di Borgio Verezzi

Luigi Pignocca - Sindaco di Loano

Marco Melgrati - Sindaco di Alassio

Luigi De Vincenzi - Sindaco di Pietra Ligure

Carlo Scrivano - Presidente Associazione degli albergatori

Bertino/Giudice - Presidente/Vice Presidente Confcommercio

Davide Michelini - Vice Presidente - Confagricoltura

Coldiretti

Paolo Forzano - Presidente Comitato Albamare

Giordano Luigi - Vice Sindaco di Ceriale