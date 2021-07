Savona, Imelda Bassanello si aggiudica la seconda edizione del concorso "Giardini d'artista"

La seconda edizione del bando Giardini d'artista, iniziativa proposta del comune di Savona, è stata vinta da Imelda Bassanello con il progetto di un'opera che verrà installata nei giardini di via Fiume.

Finalità del bando è la riqualificazione delle aree verdi cittadine valorizzando al contempo le risorse artistiche che operano sul territorio savonese. L'artista ha tre mesi di tempo per realizzare e installare l'opera nell'area prescelta.

“Siamo lieti di annunciare l'artista vincitrice di questa seconda edizione, Imelda Bassanello, che nel 2019 ha celebrato i suoi quarant'anni di attività con una mostra sul Priamar - commentano il sindaco Ilaria Caprioglio e l'assessore alla Cultura Doriana Rodino - Approfittiamo per invitare tutti a visitare la sua mostra a Santuario questo fine settimana, con inaugurazione venerdì 23 alle ore 21, che sarà preceduta da un momento di incontro dalle ore 18 nella piazza antistante il suo atelier".

Imelda Bassanello nasce a Vicenza il 17 maggio 1950, dove ha compiuto la sua formazione artistica, diplomandosi all'Istituto Bartolomeo Montagna. Frequenta, per sei anni, la bottega di Francesco Conz a Cittadella (Padova), dove apprende e sviluppa la conoscenza del trattamento del legno, con la decorazione e pittura all'antica. Fa presto sua la tecnica che rielaborerà a suo ingegno creativo piano piano nel tempo. Nel 1976 si trasferisce a Savona, dove comincia, professionalmente, la sua carriera artistica. Conosciuta dal grande pubblico per il suo inconfondibile stile, dimostra di essere un'artista versatile e completa. Le sue opere evidenziano di lei una divertita abilità, unita ad una agilità scultorea. Ciò dimostra come l'artista riesca a rinnovarsi continuamente pur rimanendo fedele a quella delicata effusione di magico colore che fa di ogni sua esibizione una favola originale (http://www.imeldabassanello.it/).