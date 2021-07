Scudetto per il Genoa under 18, tra i campioni il figlio d'arte Gabriele Giacchino di Stella

Tanta savonesità all'interno della rosa dell'under 18 del Genoa che a fine giugno si è aggiudicata lo scudetto nella finale vinta 2-1 contro la Roma a Cesena.



Tra i ragazzi vincitori del titolo di campioni d'Italia, allenati da Gennaro Routolo, il centravanti Gabriele Giacchino classe 2003 che abita a Stella, cresciuto nel settore giovanile del Savona. Figlio di Carlo Giacchino, attaccante che ha militato in diverse squadre della nostra provincia, ha realizzato una rete importante in occasione delle semifinali, che ha portato i rossoblu sul 2 a 0 in virtù del goal del compagno Fossati dopo pochi giri di orologio.



Tra gli altri savonesi spiccano in difesa Daniele Bolcano e l'attaccante Gabriele Insolito, anche lui sbocciato nelle giovanili biancoblu.



Andando in mediana non mancano struttura fisica e solidità a Krisildi Mata, senza dimenticare la qualità e la pulizia di gioco di Tommaso Castiglione.



Nota anche per Daniel Fossati, figlio di Fabio, ex allenatore di Albissola e Vado.



Anche lo staff tecnico non difetta di savonesità, grazie al preparatore atletico Matteo Lardo, ex Ceriale, mentre sia mister Ruotolo che il preparatore dei portieri, Andrea Bellussi, hanno avuto trascorsi con il Savona Fcb.



A proposito di staff, anche i quadri tecnici hanno attinto a piene mani dal nostro territorio, con il tecnico dell'Under 16, Gabriele Gervasi e del suo vice Paolo Mazzieri, il preparatore dei portieri Davide Capello, lo psicomotricista Armando Caligaris, mister Davide Brunello ex tecnico dell'Under 14 e Jacopo Sbravati, vice in Primavera di Luca Chiappino, reduci dalla semifinale in Coppa Italia e del piazzamento a ridosso della zona playoff in campionato.