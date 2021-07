Un tamponamento che ha coinvolto tre auto si è verificato nel tardo pomeriggio odierno in corso Guglielmo Marconi a Cairo Montenotte, lungo la Sp 29.

Tra le persone coinvolte nel sinistro non si segnalano persone ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso e per regolamentare la circolazione.