Massimino, scivola in casa e sbatte la testa: donna trasferita in codice rosso al Santa Corona

Incidente domestico intorno alle 13.30 a Massimino, di cui è rimasta vittima una donna anziana la quale è stata trasportata in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando a quanto riportato, la donna sarebbe scivolata parrebbe dalle scale riportando diversi traumi.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Verde di Murialdo e l'automedica da Ceva. Per accelerare i tempi del trasporto e vista la delicatezza della situazione, con la donna che non sembra essere in pericolo di vita, è stato però richiesto l'intervento dell'elisoccorso Grifo1.