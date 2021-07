Radio Onda Ligure: intervista a Federico Baroni, il busker più seguito d’Italia

Nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure con le interviste ai giovani protagonisti del mondo della musica. L’ospite di oggi pomeriggio sarà Federico Baroni, riminese classe ‘93, è il busker più seguito d’Italia (+40 mila follower su Instagram, +2 milioni di streaming, +27.000 iscritti e 4 milioni e mezzo di views su YouTube, +20.000 fan su Facebook).



Sarà l’occasione per presentare il “Jackpot” il nuovo singolo di Federico e accompagnato da un innovativo videoclip, il primo double vertical music video al mondo: un formato speciale e innovativo, che prevede la visione di due video, girati entrambi in verticale e caricati separatamente su YouTube come lato sinistro e lato destro, fruibili indipendentemente l’uno dall’altro. Quando si uniscono due smartphone e si avviano i video contemporaneamente, si può seguire la storia connessa tra le due clip in cui scenografia e animazioni si intrecciano per dare vita ad unico video.

Appuntamento alle 16 e 10 nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana. Sarà come sempre possibile seguire la diretta non solo in FM ma anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.