Green Pass, Nappi (MIU): "Sarebbero colpite una volta di più le attività del turismo, basta con questo terrore mediatico"

"Green Pass? Presidente Toti, basta con questo terrore mediatico: ricordiamoci che la Liguria ha anche altri problemi gravi, come ad esempio la situazione delle autostrade". Così Francesco Nappi, presidente nazionale del Movimento Italia Unita.

"Con l'introduzione del Green Pass non si farebbe altro che colpire una volta di più quelle attività del turismo che sono alla base della ricchezza di questa regione - prosegue Nappi - Il presidente dovrebbe pensare di più anche al lavoro sulla sanità regionale: nel ponente savonese stiamo ancora aspettando la riapertura del Punto Nascite del Santa Corona di Pietra Ligure e del Pronto Soccorso di Albenga. Cerchiamo di tenere alta l'attenzione anche su queste cose e non solo sul Covid, con le relative minacce di chiusure a settembre e ottobre se non addirittura prima".

"Qui si stanno perdendo posti di lavoro e a settembre milioni di italiani saranno oggetto di pignoramenti dovuti alla crisi economica e alla mancanza di occupazione. Non dimentichiamoci che da un anno e mezzo a questa parte in Italia si sono registrati 1 milione e 600mila poveri in più" conclude infine il leader del MIU che ha annunciato la sua candidatura per le prossime elezioni comunali di Loano.