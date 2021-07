Savona, scomparsa di Giuseppe Noli: il cordoglio del candidato sindaco Angelo Schirru

"Voglio esprimere il mio più profondo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe 'Pippo' Noli, che avrebbe compiuto 91 anni il prossimo ottobre, unendomi al ricordo di tutta la città di Savona - dichiara Angelo Schirru, candidato sindaco di Savona per il centrodestra.

"Si tratta di una grande figura della nostra imprenditoria che per lunghissimo tempo ha dato lustro e notorietà al nostro porto e al nostro territorio come storico titolare della società Carmelo Noli rimorchiatori" aggiunge.

"Come imprenditore e savonese ha incarnato il tipico stile che da sempre contraddistingue il nostro territorio: riservato e di poche parole, ma sempre pronto a rimboccarsi le maniche e in prima linea nell'affrontare con serietà e dedizione le sfide che la città ha dovuto affrontare - conclude il dottor Schirru - Alla moglie Chicca e ai figli Luigi e Carla, mando le mie più sentite condoglianze, certo che il ricordo e gli insegnamenti che Pippo ha lasciato alla nostra città non verranno mai dimenticati".