Lutto nel mondo politico savonese, 'Noi per Savona' piange Domenico Buscaglia: "Voce critica e propositiva, troppo spesso inascoltata"

Il mondo politico savonese è in lutto per la scomparsa del 93enne Domenico Buscaglia. Fondatore di Noi per Savona, fu candidato sindaco e capogruppo in consiglio comunale nel comune della Torretta dal 2002 al 2006. Ingegnere, insegnò a diverse generazioni di geometri al Liceo Alberti di via Trilussa e alla Rocca di Legino.

In Italia Nostra dalla fine degli anni 50, esperto del Priamar e della città in generale, collaborò con l'associazione culturale Savona Futura negli anni 90 per poi dare vita con un nutrito gruppo a Noi per Savona.

"La morte di Domenico Buscaglia lascia in tutti noi un vuoto profondo: quel vuoto che si avverte quando ci lascia qualcuno che ha dedicato al bene pubblico tanto tempo e tanta fatica - spiegano dal gruppo consiliare savonese - L’ingegner Buscaglia fu il primo consigliere comunale eletto col gruppo Noi per Savona: ricordiamo con gratitudine le sue battaglie contro la speculazione edilizia, contro l’inquinamento ambientale (esponente di Italia Nostra, Buscaglia elaborò anche un programma informatico sulla ricaduta dei fumi della centrale Tirreno Power sul territorio) e contro la gestione economica del Comune sull’operazione 'derivati', che ancora adesso sta costando così cara ai Savonesi".

"Domenico è stato per lunghi anni - finché la salute glielo ha permesso - una voce critica e propositiva, troppo spesso inascoltata, su tutte le questioni più importanti per Savona. Lo piangiamo come amico e come figura pubblica trasparente e lungimirante" concludono da 'Noi per Savona'.

"Per noi è stato molto importante, un profondo conoscitore della città, attentissimo di molti aspetti, era innamorato di Savona in una maniera unica - lo ricorda l'attuale capogruppo di Noi per Savona Mauro Dell'Amico - E' stato per me molto importante, essere stato un suo collega mi ha insegnato tanto, come una seconda laurea, era una persona di valore".

"E' scomparso Domenico Buscaglia, fondatore di Noi per Savona, ecologista, insegnante, dirigente repubblicano e mazziniano della prima ora. Si potrebbero dire o scrivere tante cose a suo ricordo ma vogliamo rammentarne l'onesta intellettuale e morale, che ha sempre perseguito la visione collettiva nella convinta affermazione mazziniana dei doveri da cui discendono i diritti collettivi e individuali. Europa Verde -Verdi Liguria volge le proprie bandiere nel suo ricordo. Afferma la propria vicinanza alla famiglia e che la terra ti sia lieve caro Domenico e sappi che proseguiremo nel tuo esempio la nostra azione a tutela degli interessi collettivi" ha detto Danilo Bruno.



"La scomparsa di Domenico Buscaglia lascia un vuoto in tutto il movimento democratico savonese: le sue battaglie in difesa del nostro territorio, la sua visione dello sviluppo della Città, la sua coerente capacità di proposta lo hanno portato a prendere posizioni anche scomode e difficili che ne hanno testimoniato la capacità di visione e di progettualità. Posizioni e battaglie risultate molto importanti sia rispetto al lavoro istituzionale come componente del Consiglio Comunale per il gruppo di "Noi Per Savona" sia più in generale come espressione di alto livello di impegno culturale, politico, sociale. Buscaglia rappresentava la migliore eredità del PRI savonese: un partito sempre protagonista di battaglie di orientamento progressista nel nome di una democrazia avanzata e di una sinistra laica che in momenti difficili pensiamo alla "questione morale" degli anni'80" seppe sempre assumersi responsabilità di direzione della vita pubblica portando il bagaglio collettivo di esperienze e capacità di grande valore e prestigio" il messaggio di Franco Astengo del coordinamento "Il rosso non è il nero".

Il funerale verrà celebrato domani, venerdì 23 luglio, alle 10.30 nella chiesa di San Pietro in via Untoria.