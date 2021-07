Il docufilm "Maccaja - Le bombe di Savona" si presenta alla città: prima speciale il 26 luglio al Priamar

Una prima d'eccezione presso uno dei luoghi simbolo di Savona per raccontare al pubblico una delle pagine più buie e segnanti, seppur poco conosciute a livello nazionale, del nostro capoluogo di provincia.

Lunedì 26 luglio alle 21 verrà proiettato in anteprima per la città il film documentario "Maccaja - le bombe di Savona", che racconta attraverso decine di testimonianze e materiali di archivio rari e inediti (tra cui repertori provenienti da Aamod e Rai Teche), la drammatica vicenda legata ai 12 attentati neofascisti avvenuti tra gli anni 1974-'75 a Savona e dintorni, che provocarono due vittime innocenti, Fanny Dallari e Virgilio Gambolati, e su cui non si è mai ottenuta alcuna verità giudiziaria.