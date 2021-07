Loano, al via le preselezioni di "Miss Riviera delle Palme e Reginetta del CarnevaLöa"

A Loano torna “Miss Riviera delle Palme e Reginetta del CarnevaLöa”, il concorso di bellezza organizzato dall’associazione Vecchia Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del comune di Loano, che anche per il 2021 vale come selezione regionale di “Una ragazza per il cinema” in programma a Loano il 29 agosto.



Martedì 27 luglio ai Bagni Florida di Loano si terranno le preselezioni, con l'elezione di Miss Bagni Florida. Per partecipare è possibile contattare i numeri 350.187.2534 o 338.218.2309 oppure inviare una mail a info@carnevaloa.org.



Come è ormai consuetudine, durante la manifestazione verrà scelta la ragazza che interpreterà la Principessa Doria, la regina del CarnevaLöa insieme alle tre maschere ufficiali di Puè Pepin, Capitan Fracassa e Beciancin. I quattro personaggi sfileranno, il prossimo anno, insieme ai carri allegorici in occasione delle due giornate del carnevale invernale e durante la serata del “CarnevaLöa Summer Edition” di luglio.



Il presidente di Vecchia Loano, Agostino Delfino, afferma: “L'ultima manifestazione promossa dalla nostra associazione è stata la seconda sfilata dei carri del CarnevaLöa tenutasi il 24 febbraio 2020. Poi l'emergere della pandemia ci ha costretti ad annullare le successive edizioni del carnevale (sia quella estiva che invernale). Ora finalmente ripartiamo e di questo non posso che essere felice. E ripartiamo con Miss Riviera delle Palme, il concorso che eleggerà la Reginetta del CarnevaLöa, cioè colei che interpreterà la principessa Doria nella prossima edizione del carnevale di Loano. Il nostro concorso è anche collegato al concorso nazionale 'Una ragazza per il cinema' e ciò permetterà alle miss elette di accedere prima alla finale regionale e poi, speriamo, a quella nazionale che si terrà dal 5 al 10 settembre a Taormina. Una bella esperienza per tutte loro”.



“Nonostante le difficoltà, siamo fiduciosi di porte ripartire quanto prima con tutte le nostre attività: le sfilate delle maschere e dei carri allegorici, la 'Festa della torta ligure', le manifestazioni 'Tutti artigiani', 'Sapori di Liguria' e la 'Festa dei nonni'. Ma la manifestazione che non vediamo l'ora di riproporre è la 'Festa delle Basure'. La figlia della compianta Giovina Mannelli, ideatrice ed anima della festa, ci ha concesso di portare avanti questo evento, che è uno dei più noti ed apprezzati tra quelli che si tengono nella nostra città e che speriamo di poter organizzare il prossimo anno”.



“Vorrei ringraziare tutto il direttivo ed i soci di Vecchia Loano per lo spirito di unità dimostrato in questo periodo difficile e per l'aiuto fornito a tutta la comunità durante l'emergenza sanitaria: il loro contributo nella gestione del servizio di vigilanza davanti alle scuole e del punto tamponi di via degli Alpini ed in tutte le altre occasioni è stato preziosissimo e mi rende molto orgoglioso”.