Coronavirus: stato di emergenza fino al 31 dicembre e 'green pass' per bar e ristoranti al chiuso. Stop alle discoteche

Emergono le prime indiscrezioni sul nuovo decreto per far fronte all'aumento dei casi di covid e, al contempo, iniziare a prendere i primi provvedimenti a favore di chi si è vaccinato.



Stando a quanto riporta l'Ansa, lo stato di emergenza potrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre, mentre dal 5 agosto il 'green pass' servirà per accedere a bar e ristoranti al chiuso. Il certificato, invece, non sarà obbligatorio per consumare al bancone, anche se al chiuso. Chiuse le discoteche.



Terapie intensive al 20% e al 30% per le aree mediche per diventare arancioni e rispettivamente al 30 e al 40% per entrare in zona rossa.