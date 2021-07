La Corte dei Conti parifica il bilancio della Liguria ma non mancano stoccate su sanità e partecipate

La Corte dei Conti ha promosso il bilancio di Regione Liguria, non risparmiando tuttavia critiche alla sanità e alla gestione delle società partecipate.



Il procuratore regionale Antonio Giuseppone, ha sottolineato come "la sanità ligure si confermi poco attrattiva dal punto di vista della mobilità, ancora negativa per 51 milioni di euro, sia per quello che riguarda i risultati economici, con un disavanzo di 47,63 milioni, che la Regione ha coperto, nel 2021, con risorse proprie per 62 milioni di euro, 12 dei quali si riferiscono a disavanzo di esercizi precedenti. Non si intravede un’inversione di tendenza rispetto a quanto già emerso in sede di parifica dello scorso anno, sia per ciò che riguarda l’organizzazione del servizio, sia per gli investimenti".



Sul fronte delle partecipate sono state sottolineate le criticità su Filse, Arte e Ligur Capital Spa". Tuttavia la Corte ha dato un giudizio positivo nel suo complesso.



“Come ha riconosciuto la Corte, - ha commentato il presidente della Regione Giovanni Toti - il bilancio di Regione Liguria è in sostanziale equilibrio, senza particolari criticità. Nonostante le difficoltà del periodo di pandemia abbiamo raggiunto una serie di obiettivi. In primis, l’importante obiettivo del pareggio di bilancio per l’esercizio 2020 delle aziende e degli enti del sistema sanitario regionale: un risultato che segna il passaggio all’utilizzo delle risorse regionali pagate dai cittadini per implementare le potenzialità della nostra sanità anche alla luce dei ritardi accumulati in alcuni settori nel periodo pandemico. In questo senso, il programma Restart che sarà presentato a breve mira proprio a recuperare il gap in termini di prestazioni sanitarie causato dalla pandemia attraverso l’incremento di attività anche al fine di evitare l’aumento delle fughe”.



Il giudizio di parifica del rendiconto generale dell’Ente per l’esercizio finanziario 2020 è stato espresso questa mattina – in videoconferenza - dai giudici Sezione di Controllo della Corte dei Conti, "con una sola riserva relativa all’operazione di cartolarizzazione degli immobili Arte realizzata dall’ultima giunta di centrosinistra", si legge in una nota della Regione.



“La sezione di controllo della Corte – aggiunge Toti - ha messo in luce anche altre azioni, che hanno avuto ricadute positive sul bilancio regionale: il miglioramento della capacità di accertamento e impegno che si attestano a percentuali molto alte, la correttezza degli accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e al Fondo rischi legali nonché al fondo perdite società partecipate”.



“È stato inoltre verificato il rispetto delle norme di coordinamento di finanza pubblica, in particolare del pareggio di bilancio – prosegue Toti - della spesa complessiva per il personale, delle spese per i consumi intermedi nonché la sostenibilità dell’indebitamento. Viene anche dato atto alla Regione dei numerosi strumenti di sostegno alle aziende (per circa 26,8 milioni di euro) approntati in risposta all’emergenza sanitaria: mi pare – sottolinea il governatore - che gli sforzi messi in campo per sostenere la lotta al Covid-19, sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista del superamento della crisi economica e quindi di sostegno al tessuto produttivo, stiano cominciando a dare i frutti sperati. Ci auguriamo che sia così, anche alla luce dei dati che rilevano un filo di preoccupazione in questi giorni e delle misure che il governo assumerà nelle prossime ore. Non bisogna abbassare la guardia e per questo continueremo con la campagna vaccinale e con grande attenzione alla sanità, cercando contemporaneamente di cogliere le opportunità che il Pnrr ci sta offrendo. Ringrazio i giudici della Sezione di Controllo e i nostri uffici del bilancio, tutto il comparto della sanità che assorbe gran parte delle risorse del bilancio ed è stato sottoposto ad uno stress straordinario durante questo anno. Speriamo il prossimo anno – conclude - di avere un quadro economico congiunturalmente diverso e migliore”.