Pums Savona, il sindaco Caprioglio e il vice Arecco replicano al Forum Civico: "Per tempistiche sa di iniziativa elettorale"

Tardiva e quasi una "sparata" elettorale. Così il sindaco Caprioglio e il suo vice Arecco bollano la proposta di stimolare la futura Giunta ad affrontare le osservazioni poste sul Piano Urbano della Mobilità Sostenibile portate dal Forum Civico Savonese (leggi QUI).

"Avevamo già ricevuto una richiesta di incontro da parte del Forum Civico, incontro che si era svolto alla presenza del vice sindaco Arecco, assessore con delega alla viabilità, e del dirigente Delfino - spiegano dall'amministrazione uscente - Abbiamo, inoltre, ulteriormente riscontrato una loro nota fornendo tutte le informazioni sulle azioni realizzate dalla nostra Amministrazione nella direzione della mobilità sostenibile sia pubblica sia privata".

"Davanti a questa nuova richiesta di incontro tesa a una collaborazione futura abbiamo evidenziato come, essendo un'amministrazione uscente, sarà compito della prossima Giunta incardinare un percorso partecipato" specificano Caprioglio e Arecco.

Che concludono sottolineando come "avremmo sicuramente collaborato se l'iniziativa fosse stata proposta negli anni passati, quando erano in corso le innumerevoli azioni dell'Amministrazione comunale in materia di mobilità: per la tempistica l'attuale proposta ha il sapore di una iniziativa elettorale piuttosto che di una reale proposta di collaborazione".