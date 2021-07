Vaccini, Toti: "Grande successo all’open night con 3.689 dosi somministrate"

"La terza open night (la prima della settimana) organizzata da Regione Liguria per la somministrazione senza prenotazione delle prime e seconde dosi del vaccino anti Covid si è rivelata un altro grande successo, con 3.689 vaccini somministrati in tutte le Asl Liguria. Una risposta importante che ci consente di andare nella giusta direzione per la lotta al Coronavirus. Sono convinto che anche nelle serate di oggi e domani i liguri aderiranno alla campagna vaccinale, unica arma per sconfiggere definitivamente il virus”.

Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti, ieri sera in visita all’hub di La Spezia.

Dei 3.689 vaccini somministrati 1.650 sono state le prime dosi e 2.039 le seconde dosi. In Asl 1 le somministrazioni sono iniziate alle ore 19 terminando alle ore 24,20 con 472 vaccini (prime dosi 343, di cui 341 Pfizer e 2 Moderna, seconde dosi 129 di cui 115 Pfizer e 14 moderna), in Asl 2 sono stati somministrati 674 vaccini (231 prima dose, 443 seconda dose. Circa 200 che non hanno potuto vaccinarsi, sono prenotati per oggi), in Asl 3 sono stati somministrati 1.247 vaccini (519 prime dosi e 726 seconde dosi), in Asl 4 i vaccinati sono stati 600 (237 prime dosi, 363 seconde dosi), in Asl5 sono stati somministrati 698 vaccini (320 prime dosi + 378 seconde dosi).

Le open night proseguiranno questa sera:

- in Asl 1 (dalle ore 19 alle ore 22) al Palasalute di Imperia (domani a Palabigauda a Camporosso)

- in Asl 2 si svolgeranno al Terminal Crociere di Savona (dalle ore 20 alle ore 23)

- in Asl 3 oggi e domani Hub di San Benigno (dalle ore 16 alle ore 24) e Hub della Fiera del Mare (dalle ore 19 alle ore 22)

- in Asl 4 (dalle ore 19 alle ore 22) all’ Auditorium San Francesco Chiavari;

- in Asl 5 (dalle ore 19 alle ore 22) questa sera a San Bartolomeo a Sarzana, domani a Levanto.