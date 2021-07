Toti e Gelmini: 400 milioni di finanziamento per l'ospedale del ponente agli Erzelli e per il trasferimento d'ingegneria (FOTO e VIDEO)

Quattrocento milioni di finanziamento per l'ospedale del ponente agli Erzelli e per il trasferimento d'ingegneria anche questa sulla collina di Sestri Ponente: è la richiesta avanzata oggi dal presidente regionale Giovanni Toti alla ministra per gli Affari regionali e autonomie Mariastella Gelmini. Il futuro degli Erzelli al centro delle attenzioni mediatiche per una discussa delibera approvata in Consiglio comunale che prevede l'utilizzo dell'area come autoparco, è tornato d'attualità oggi quando Toti ha annunciato la richiesta del finanziamento nel Pnrr.

Gelmini, oggi in visita a Genova, ha commentato positivamente il progetto della Regione che prevede la nascita di un polo tecnologico ed un ospedale che, Toti ha precisato, "sarà pubblico nella gestione". In tema sanità la ministra, che più tardi visiterà l'hub vaccinale della fiera di Genova, ha commentato il decreto sul green pass in vigore dal 5 agosto: sulle modalità ha chiarito che vuole ci sia uniformità tra le regioni, sulla campagna vaccinale entrambi hanno commentato che sta proseguendo bene in Liguria come nel resto d'Italia. Gelmini, commentando la manifestazione no vax di ieri a Torino, ha detto che vaccinarsi è una tutela per se stessi e per gli altri e bisogna farlo anche per scongiurare nuove chiusure per le attività già fortemente colpite e per le quali questo governo ha già stanziato 70 miliardi.

Toti infine ha commentato i dati sull'andamento dell'epidemia sottolineando come grazie alla vaccinazione, all'aumentare dei contagi non corrisponde un aumento considerevole dei ricoveri.