Intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte intorno alle 17 a Vispa, frazione di Carcare, dove per cause sconosciute si sono sviluppate alcune scintille da un traliccio che hanno scatenato un principio di incendio nel terreno sottostante.

Il pronto intervento dei soccorritori e la posizione isolata del campo, oltre alla sua conformazione, hanno fatto sì che le fiamme non diventassero un pericolo per manufatti o persone, e sono state circoscritte e spente in poco tempo.