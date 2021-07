Albisola, tributo ad Arturo Martini all'interno del museo Trucco

Dopo Celle, Albisola. Il tributo ad Arturo Martini dell’Associazione ceramisti riprende il suo cammino in questa calda estate che ha avuto come protagonista assoluto delle esposizioni nel savonese l’artista di origini venete. Dopo i grandi numeri nelle presenze e i consensi ottenuti dalla mostra negli spazi cellesi dell’ex Alborada, gli organizzatori confidano in un bis al museo della ceramica Manlio Trucco di corso Ferrari 193 ad Albisola Capo, dove la mostra (che si chiama ‘Preciso in testa’) sarà aperta dal 31 luglio al 12 settembre. L’inaugurazione è previsa per sabato 31 luglio alle 11; da quel giorno sarà visitabile dal martedì al sabato dalle ore 8,30 alle 12,30 e dal venerdì alla domenica anche dalle 17 alle 20. Evento speciale mercoledì 25 agosto alle 17,45, con la doppia conferenza di Alida Gianti e Paola Gargiulo.

Il tributo ad Arturo Martini è l’omaggio dei ceramisti per celebrare i cent’anni dall’inizio della lunga permanenza in Liguria dell’artista. Il titolo ‘Preciso in testa’ riecheggia una frase del maestro quando diceva di avere ben chiaro il progetto dell’opera che stava realizzando.

In esposizione, nel giardino e in alcuni spazi interni del Museo Trucco, 18 opere di grandi dimensioni: sono state realizzate da Cristian Baroso, Ernesto Canepa, Guido Garbarino, Lea Gobbi, Lucia Gutierrez, Manuela Incorvaia, Rosanna La Spesa, Marcello Mannuzza, Simonetta Mozzone, Paolo Pastorino, Francesca Paviglianiti, Gabriele Resmini e Luca Pellegrino, Alberto Toby, Ilaria Traverso, Monica Viglietti e Marialuisa Vrani, soci dell’Associazione ceramisti Albisola, e da Arturo Bertagnin e ‘Gral sculture’ di Finalborgo, discendenti di Martini. In mostra sarà disponibile il catalogo.