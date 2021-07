Gran Galà dei Porti, premiata la giornalista ligure Grazia Pitorri

La giornalista ligure d’azione Grazia Pitorri premiata a Milazzo nell'ambito della sesta edizione del Gran Galà dei Porti. L’evento ideato anni fa dal vulcanico Roberto Onofri è stato trasmesso in diretta tv sul noto canale americano di CiborTv1, seguito da milioni di telespettatori sia negli Stati Uniti d’America che in Canada.

Durante la serata sono stati premiati grandi nomi sia dell’imprenditoria navale e marittima, sia del mondo green tutto italiano che è sempre più in costante evoluzione. La nota giornalista che ha premiato a sua volta il grande maestro e compositore Vince Tempera ha ritirato un prestigioso premio alla carriera per aver scritto svariati articoli sul mondo della nautica ed aver intervistato noti imprenditori del settore.

“È stato un grande onore per me - ha dichiarato Grazia Pitorri - poter ricevere un Awards così importante dato che io amo moltissimo il mare ed ho fatto per due volte il giro del mondo in nave. Oltre ad aver avuto modo di comprendere quanto sia importante il mondo della logistica e degli scali".

L’evento presentato dal trio Veronica Maya, Roberto Onofri ed Elena Bozzani ha visto la partecipazione di molti volti noti dell’imprenditoria, della Tv, dello sport e della musica.