"Il castagno di Napoleone": i 28 luglio ad Altare la presentazione del libro di Carla Zicari

Ne "Il castagno di Napoleone" un architetto disperato, un impiegato nervoso, una bambina con un segreto indicibile, un operaio in vetreria. Personaggi lontani fra loro ma tutti immersi in complicati e diversi contesti ambientali sono alla ricerca di risposte, ma trovano invece altre domande e hanno reazioni molto diverse. Tutto il mondo va a pezze, per non soccombere, devono fare una scelta: togliersi la maschera dell'indifferenza.

Carla Zicari nasce ad Altare il 12 gennaio 1955. Da sempre amante della scrittura, per 40 anni si dedica all'insegnamento scolastico prima alle medie di Dego e in seguito al liceo "Calasanzio" di Carcare con la cattedra di Lingua e Letteratura italiana e latina. Vince alcuni concorsi letterari, fra i quali "La poesia salva la vita" ad Asti, il "Rina Gatti" a Perugia e "Dimensione autore" a Torino.

L'evento è organizzato dall'Associazione Arti e Misteri ad Altare, presentazione a cura di Federico Mignone e letture di Alvaro Bazzano.