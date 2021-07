Cgil, Cisl e Uil Liguria: "Avanti col tavolo per un patto per la crescita e il lavoro in porto"

L’apertura del tavolo su lavoro e crescita portuale è un ottimo punto di partenza per la discussione sul patto per il lavoro in Liguria”: è quanto dichiarano Fulvia Veirana, Luca Maestripieri e Mario Ghini, segretari generali di Cgil Cisl e Uil Liguria.



La portualità è uno dei settori portanti del sistema economico della Liguria: “L’annuncio del presidente Toti - aggiungono i tre segretari - di voler discutere col supporto dell’Università attraverso un tavolo confederale regionale proprio dell’utilizzo delle risorse europee da Pnrr e da fondi regionali per rilanciare le attività guardando al futuro con un occhio di riguardo al lavoro, è senz’altro una buona notizia; gli strumenti ci sono quindi confermiamo la disponibilità delle organizzazioni sindacali che rappresentiamo ad affrontare una discussione che possa trasformare le criticità in occasioni di sviluppo”.