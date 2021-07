Anziano sordo e ospedale di Cairo, Asl: "Non erano subito disponibili mascherine trasparenti, il personale ha fatto il possibile. Ci spiace per l'accaduto"

Si dice grandemente rammaricata la Direzione sanitaria in riferimento all’episodio accaduto presso i Poliambulatori dell'ospedale di Cairo Montenotte, dove un anziano con problemi di sordità non ha potuto nei giorni scorsi eseguire la spirometria prenotata a causa di alcuni problemi intercorsi durante la visita (leggi QUI).

"Asl 2, secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo ministeriali e regionali - specificano dall'azienda - permette sempre l'accesso di accompagnatori per minori, persone non autosufficienti o presenza di barriere linguistico-culturali".

"Nel caso specifico - continuano nella proprio nota da Asl - il paziente aveva nel 2020 già eseguito lo stesso esame presso l’ambulatorio di Pietra Ligure dove l’attrezzatura permette la rimozione dei dpi durante l’esecuzione dell’esame. Tale circostanza ha spinto il caregiver ad affidare il paziente all’infermiera per l’esecuzione dell’esame".

A quel punto sono sorti i problemi in quanto, si legge nella nota, "l’attrezzatura presente a Cairo non permette di togliere i dpi durante l’esecuzione dell’esame e nel contempo non era immediatamente disponibile una mascherina trasparente. Ciò ha causato l’impossibilità sul momento di eseguire l’esame".

"Si sottolinea infine che la Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri si è comunque già attivata, contattando l’utente e riprogrammando l'appuntamento per l’esecuzione della Spirometria a Pietra Ligure già nella giornata del 23 luglio (ovvero quest'oggi, ndr)" concludono dall'Azienda Sanitaria Locale.