Con l'inizio delle Olimpiadi, al Molo 8.44 di Vado sport, convenienza e divertimento da Decathlon

Al Molo 8.44 sport, convenienza e divertimento.

Le Olimpiadi ti mettono voglia di sport? Al Molo 8.44 trovi Decathlon, lo store della dinamicità per eccellenza.

Dall’abbigliamento per ogni disciplina all’oggettistica e al necessario per praticare il tuo sport preferito. E non solo: trovi anche il necessario per le tue vacanze. Tende da campeggio, scarponi da trekking, costumi e maschere per fare snorkeling: qualunque sia la tua meta Decathlon ha la soluzione.

Se vieni al Molo non dimenticarti di condividere la tua shopping experience nelle stories Instagram o taggandoci in un post: ricondivideremo i tuoi contenuti rendendoti protagonista per un giorno. Inoltre puoi lasciarci una recensione su TripAdvisor o su Google My Business. Ci aiuterai a comprendere i tuoi desideri ed a migliorare il servizio.