“Con un gelato dona un sorriso”: ad Albenga l'iniziativa della delegazione ANT

Dopo lo spettacolo “Secondo me...Massimo Troisi” del 17 luglio, grazie al quale sono stati raccolti 1800 euro, l’attività dei volontari A.N.T. di Albenga non si ferma ed anche quest’anno per la 6° edizione ripropone la settimana di “Con un gelato dona un sorriso”. Iniziativa patrocinata dal Comune di Albenga, grazie alla quale gustandosi un buon gelato si può contribuire alla realizzazione dei progetti di prevenzione oncologica gratuiti.

La prima gelateria che ospiterà il progetto e devolverà parte del ricavato della settimana sarà: “Caffe Opera” piazza San Francesco 20, dal 26 luglio al 1° agosto.

A seguire “Cioccogelato” piazza IV Novembre 6, dal 2 all'8 Agosto,

“Gelatomania” Viale Italia, 60 dal 9 al 15 Agosto,

“Festival des Glaces” Viale Italia 47 dal 16 al 22 Agosto,

“Crema Gelateria Artigianale” Via Genova 100 e Via Dalmazia 55 dal 23 al 29 Agosto.

Per la prima volta, un giorno di ogni settimana saranno presenti i volontari della delegazione ingauna per fornire maggiori informazioni sia sulla prevenzione che sulle attività della sede di Via Roma 46.

L'Assistenza Nazionale Tumori Fondazione A.N.T. Italia onlus è una realtà a livello nazionale che si occupa di assistenza domiciliare oncologica e prevenzione in maniera totalmente gratuita.

Nella sede di Albenga non avendo personale specifico atto a gestire l’assistenza oncologica si punta tutto sulle visite di prevenzione, in particolar modo melanoma, tiroide e seno; visite effettuate a cura degli oncologi A.N.T. presso apposite strutture, negli ultimi anni più volte presso la clinica San Michele.

Per restare aggiornati sulle attività svolte visitare il sito www.ant.it oppure telefonare ai numeri 0182556060 o alla responsabile Cristina Pavanelli: 3714210207.

Si ringraziano tutte le gelaterie aderenti all’iniziativa.