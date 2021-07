Alassio apre con gli Scacchi: dal 25 al 29 luglio la Ex Chiesa Anglicana ospiterà il I° Alassio International Open

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Pantigliate Scacchi organizza con il patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Alassio, il 1° Alassio International Open, manifestazione di preminente interesse nazionale ed internazionale, valido per le variazioni Elo individuali.

Dal 25 al 29 luglio presso la ex Chiesa Anglicana si terrà la prima edizione di un evento che l'Amministrazione Melgrati Ter vorrebbe trasformare in un appuntamento fisso.

"Il mondo degli Scacchi - il commento di Roberta Zucchinetti, Consigliera delegata allo Sport del Comune di Alassio - è un mondo molto attivo e partecipato, soprattutto da giovani. Fino ad oggi non è mai stato coinvolto nei nostri calendari, ma siamo convinti che, come già con altre Federazione, riusciremo a creare un'ottima sinergia, anche grazie alla collaborazione con la Gesco, con l'Ufficio Sport, l'Assessorato al Turismo e anche la Cultura che ci ha concesso l'utilizzo della Chiesa Anglicana come prestigiosa sede di gara"

"L'evento - spiegano dall'ASD Pantigliate Scacchi, che organizza l'Open alassino - è composto da 7 turni di gioco della durata di 100 minuti a testa più un incremento di 30 secondi per ogni singola mossa. La formula del torneo è Open per cui aperta a tutti i tesserati, senza vincolo di età e di punteggio personale. Essendo un torneo omologato, e anche per le caratteristiche del gioco degli scacchi, non è aperto al pubblico, in quanto per questo tipo di gare non son previsti gli spettatori, per una questione di concentrazione e soprattutto anche per le normative vigenti in materia di contrasto al Covid 19".

"Si parte domenica mattina - aggiunge Zucchinetti - con il primo turno di gare, per finire giovedì nella tarda mattinata con le finali e la premiazione. Abbiamo un ottimo feedback dagli hotel convenzionati che hanno accolto le prenotazioni anche di francesi, austrici e algerini oltre a italiani provenienti da ogni provincia. Ancora pochi giorni e Alassio sarà pronta per questa nuova avventura, con l'entusiasmo di sempre".