Andora, accoltella due ragazzi e si dà alla fuga, viene poi rintracciato dai carabinieri: nei guai un giovane torinese

Notte movimentata ad Andora, dove un giovane di 26 anni, proveniente dalla provincia di Torino, dopo aver provocato un gruppo di ragazzi, all'improvviso ha estratto un coltello ferendo due di essi poi dileguandosi.

Sul posto, allertati dalla chiamata al 112, sono giunti i militi della Croce Bianca di Alassio, che hanno prestato le prime cure alle vittime trasportandole poi al pronto soccorso del Santa Corona, i carabinieri della stazione di Cisano sul Neva e la radiomobile di Alassio i quali, dopo aver raccolto i primi sommari elementi, hanno scovato l'aggressore che si nascondeva dietro a un cassonetto.

Alla loro vista il giovane ha tentato di disfarsi del coltello, ma l'occhio vigile di un carabiniere scafato ha permesso di ritrovare l'arma. Addosso gli è stata trovata una modica quantità di droga.

Il giovane piemontese è stato così tratto in arresto e stamattina è stato condotto davanti al giudice del Tribunale di Savona per la convalida dell'arresto. Il giovane è stato rimesso in libertà ed applicata la misura del divieto di ritorno nella provincia di Savona.

Il presidio del territorio continua da parte di tutte le stazioni dipendenti della Compagnia di Alassio che nel fine settimana rinforzeranno il dispositivo sul campo.

In azione l'unità cinofila e il personale del 15 Nucleo Elicotteri dei Carabinieri (Nec) che sinergicamente cooperano con tutte le pattuglie sul territorio