Rissa nella notte in Piazza del Popolo a Savona, intervengono le Forze dell'Ordine: due lievemente feriti

Ignote al momento le cause che hanno portato, intorno alla mezzanotte scorsa, alcuni giovani di origine extracomunitarie a scontrarsi a Savona, tra Piazza del Popolo e via Paleocapa.

Il diverbio iniziale si è però trasformato in una rissa che ha reso necessario l'intervento della Polizia di Stato e dei militi dell'emergenza sanitaria con due ambulanze sul posto.

Altrettante sono state le vittime, ricoverate in codice giallo presso il pronto soccorso dell'ospedale San Paolo senza gravi conseguenze.

Sull'episodio stanno ancora indagando le Forze dell'Ordine con la Squadra Mobile che sta cercando di risalire all'identificazione di tutte le persone coinvolte e alla precisa dinamica dei fatti.

La serata degli agenti savonesi, coadiuvati anche dai colleghi poliziotti specializzati in controllo del territorio del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, si è concentrata in diverse zone della città tra le quali Piazza Sisto IV, Piazza Maestri dell’Artigianato e la Darsena, in un servizio straordinario di prevenzione che ha visto identificate una trentina di persone e diversi veicoli.

Sono stati, inoltre, effettuati controlli diffusi per verificare il rispetto delle normativa sul contenimento dell’epidemia Covid 19.