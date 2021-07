Albissola Marina, appuntamento col '500 per i mercoledì d'arte al Pozzo Garitta

Nuovo appuntamento mercoledì 28 luglio, sempre nel giardino di piazza Lam in Albissola Marina alle 21.30, per i "Mercoledì da Pozzo Garitta" a cura del Centro Documentazione Logos con la conferenza "Macchiavelli e i quattro cavalieri dell'Apocalisse", alla quale parteciperà nuovamente Giulio Manuzio.

In questa serata non si ascolterà musica, non si assisterà a uno spettacolo teatrale, ma si approfondiranno momenti storici e tematiche non "quotidiane" che riconducono e riflettono anche eventi e comportamenti della nostra quotidianità.