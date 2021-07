E' ancora effetto "Green Pass" sulle open night vaccinali: ieri somministrate 671 dosi al Palacrociere

Sono sensibilmente aumentate le prenotazioni per ricevere la prima dose di vaccino anti Covid19 in tutta Italia e anche nella nostra provincia, non solo n Liguria, dopo l'annuncio dell'introduzione del "Green Pass" obbligatorio per recarsi in diversi luoghi.

Una maggiore richiesta che si riflette sulle cosiddette "Open Night" organizzate da Regione Liguria nei sei hub delle cinque Asl regionali e che ieri sera ha portato a somministrare oltre 4mila dosi di vaccino (2.307 prime dosi e 1.709 seconde dosi).

Al Palacrociere di Savona sono state 671 le persone che nel venerdì sera hanno ricevuto il siero (349 prime dosi, 322 seconde dosi).

“L’ultima Open Night della settimana ha visto un altro importante afflusso da parte dei liguri, per questo abbiamo deciso di continuare con gli accessi senza prenotazione anche nelle prossime settimane. Una formula vincente che permette di aumentare il numero delle persone vaccinate fornendo un servizio comodo e veloce ai cittadini" annuncia in una nota il presidente Toti.

Nei prossimi giorni intanto si punterà ad immunizzare i più giovani, in vista del ritorno in classe degli studenti a settembre: "In questa fase della pandemia, quando manca poco più di un mese e mezzo alla riapertura delle scuole, è importante concentrarsi sulla fascia dei più giovani, con l’obiettivo di ripartire in sicurezza a settembre. Per questo dall’8 agosto all’hub di San Benigno sarà attiva una linea dedicata per la vaccinazione della fascia tra 12 e 17 anni e da lunedì 26 luglio sarà possibile prenotare sul portale prenotovaccino.liguria.it".

"La platea potenziale è di circa 35 mila persone nella sola Asl3. Il nostro obiettivo è quello di concludere le vaccinazioni in questa fascia in circa un mese” conclude l'assessore alla Sanità Toti.