Celle in lutto per la scomparsa dell'ingegnere, ex assessore e consigliere Pier Giorgio Torriglia

Il comune di Celle è in lutto per la scomparsa dell’ingegnere navale Pier Giorgio Torriglia.

Particolarmente conosciuto e stimato tra i cellesi e non solo, era stato in passato sia assessore che consigliere di minoranza in Comune.

Fu tra i fondatori nel 1948 del gruppo scout di Celle insieme a Sandro Ramorino.

“Ci ha lasciati l'ingegner Pier Giorgio Torriglia. Pier Giorgio nel 1975 quando divenni Sindaco per la prima volta era stato eletto in Minoranza. Non ebbe mai dubbi nel dare il suo contributo alla vita Amministrativa del paese ed era stato per anni assessore” lo ricorda l’ex sindaco di Celle Renato Zunino.

“Era una persona illuminata che affrontava con serietà i problemi della nostra cittadina. Io ero un Sindaco molto giovane e alla prima esperienza amministrativa e lui fu prodigo di consigli e di sostegno - prosegue Zunino - Furono dei belli anni amministrativi dove Maggioranza e Minoranza lavorarono insieme. Anche dopo questa esperienza mantenemmo un rapporto di stima e amicizia e sono rimasto colpito dalla notizia. Ciao Pier Giorgio buon viaggio”.