Il festival "Musica nei Castelli di Liguria" arriva a Testico coi ritmi occitani dei QuBa Libre

Arriva a Testico, nell'entroterra albenganese, il festival "Musica nei Castelli di Liguria" che sabato 31 farà tappa in piazza IV Novembre con l'esibizione, a partire dalle 21.15 dei QuBa Libre.

QuBa Libre nasce nel 2010 dall’incontro di due musicisti cuneesi: Simonetta Baudino (ghironda, organetto diatonico, cornamusa) e Giuseppe Quattromini (fisarmonica, chitarra, flauto dolce, armonica a bocca). Il nome è un semplice gioco di parole: le sillabe iniziali dei due cognomi formano QuBa e QuBa non poteva che essere Libre (in occitano libre significa “libero”, in questo caso libero di interpretare e reinventare la tradizione a modo proprio).