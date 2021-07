Serata di festa a Tovo per la consegna del Giacomino d’oro 2021

"È stata una serata davvero molto emozionante soprattutto per le parole sentite e commosse del dottor Gallo che hanno scaldato i cuori e, se fosse possibile ancora di piu, ci hanno fatto prendere consapevolezza del ruolo importante delle farmacie nelle comunità, specie quelle più piccole come le nostre - il commento postato su Facebook dal sindaco tovese Alessandro Oddo - Il Punto Vaccinale Territoriale della Val Maremola è oggi uno dei principali hub della nostra provincia ed opera a pieno regime per consentire il completo ciclo vaccinale alla popolazione, obiettivo fondamentale per tutti. Un grazie quindi allo staff della Farmacia!!".