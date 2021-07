Mobilità in riviera, Arboscello: "Tavolo ​straordinario delle infrastrutture e investimenti nel trasporto ferroviario"

"E’ fondamentale trovare al più presto delle alternative alla mobilità da e verso la riviera. Per questo ho espresso adesione al presidio organizzato questa mattina dalle associazioni liguri dei consumatori e dai comitati dei pendolari a Borghetto Santo Spirito" commenta in una nota Roberto Arboscello, consigliere regionale del Pd.

"Tra le alternative c’è sicuramente l’utilizzo del treno, il cui servizio però attualmente non rispecchia le necessità dell’utenza. Basti pensare che, come sottolineano sindacati e categorie, per il weekend appena passato, sulle Frecce e gli Intercity diretti verso le riviere non c’erano più posti disponibili già dal giovedì. Una situazione di estrema difficoltà per cittadini e turisti, in particolare nel Ponente e nella Provincia di Savona, che hanno subito un altro fine settimana di disagi e code a causa di tratti autostradali chiusi e cantieri che riducono le corsie percorribili".

"Sostengo e chiedo alla giunta Toti, un intervento urgente presso il ministero della mobilità sostenibile per il finanziamento di servizi ferroviari straordinari in Liguria, attraverso incentivi e contributi pubblici per rendere efficiente e fruibile il servizio, e un Tavolo su tutta la programmazione delle infrastrutture liguri" conclude Arboscello.