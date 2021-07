Savona 2021, il candidato sindaco Russo a 360°: "Attenzione alla pulizia, una città sporca e trasandata come oggi dà un segno di declino" (VIDEO)

"La Savona che verrà sarà la città più vivibile della Liguria, la prima in regione per qualità della vita. Una città dove i giovani vogliono restare, vicina agli anziani, capace di offrire nuove opportunità di lavoro perché ricca di servizi e in grado di intercettare i fondi per realizzare progetti di sviluppo. Abbiamo bisogno di due cose: un grande progetto per la città e la collaborazione dei cittadini".

Queste le parole del candidato sindaco del Patto per Savona Marco Russo che ha elencato questa mattina le principali iniziative da realizzare nei prossimi 5 anni.

"Il mio progetto - ha chiarito Russo soffermandosi sui concetti di città giusta, dinamica e attrattiva - è stato costruito con scrupolo in tanti mesi e grazie alla collaborazione di decine e decine di cittadini. L'obiettivo è rimettere al centro di tutto un progetto per Savona che è nato a Savona. E in questo processo sono riuscito a coinvolgere la città".

PULIZIA DELLA CITTA'

"Mi assumerò direttamente la responsabilità inizialmente per dare una svolta sulla pulizia di Savona. Una città sporca e trasandata come oggi dà un segno di declino. Ci sono sacche di degrado ormai intollerabili, quindi istituirò un tipo di monitoraggio costante per far sì questo tema venga affrontato con puntualità. La scelta di andare verso la differenziata spinta è molto importante, bisognerà vedere quando si avvierà questa New Co per far sì che il servizio non sia impattante, dovremo accompagnare i cittadini nella fase d’avvio, non solo con l'aiuto informativo, il cambio infatti porterà dei disagi".

VIABILITA', PARCHEGGI, QUARTIERI

"Bisognerà avviare il Pums per il quale questa amministrazione ha perso i finanziamenti concentrandosi su una politica dei parcheggi per i residenti sia in centro che soprattutto nei quartieri. Dovranno soddisfare i bisogni e dovranno nascere dal nuovo modello di sviluppo, disincentivando all'utilizzo del mezzo privato nel centro della città, una quadra si potrà trovare. I quartieri devono garantire i servizi essenziali e tutti in un raggio di 5 minuti. Vanno rigenerati gli spazi abbandonati o trascurati per favorire l'aggregazione sociale, creare una rete sociosanitaria per essere vicini ai cittadini e rifare slancio all'ospedale, rilanciare il commercio di zona, creare un calendario delle manifestazioni di quartiere e investire nel progetto piazze aperte".

VERDE

"Sul rilancio del verde non c'è politica da tanto tempo, bisogna incrementarlo con nuove strade alberate e anche con l'esigenza importante di dare risposte ai cittadini che hanno animali domestici".

COMMERCIO

"Bisogna rilanciarlo e abbiamo già pubblicato le nostre proposte, vogliamo prorogare le agevolazioni per il suolo pubblico post Covid, avviare con i commercianti un distretto urbano del commercio e il progetto "Riapriamo le serrande" grazie alla promozione degli usi temporanei. Importante sarà sostenere i negozi di vicinato con i buoni spesa e un albo dedicato a questi tipi di esercizi commerciali. Il caro affitti? Non riguarda l’amministrazione ma deve preoccuparsene, l’attenzione è molteplice, ci sono vari modi con il quale inserirsi positivamente, tipo innescare dei patti di condivisione degli obiettivi, dobbiamo agevolare l’incontro per la domanda e l’offerta e ridare l’attrattività".

PORTO

"Ci vuole una nuova alleanza tra la città e il porto, mi prenderò la responsabilità di avere un rapporto di alleanza e sinergia con l'Autorità Portuale e i comuni del comprensorio che non sia di contrapposizione e che sia capace di produrre lo sviluppo del porto e la qualità urbana".

TURISMO e CULTURA

"Dovrà essere più accessibile tramite anche l'outdoor che ha potenziale di sviluppo straordinario, il recupero della nostra storia che può passare tramite il trekking urbano e progetti come la bandiera Lilla. Ci vuole un'innovazione culturale con un Teatro 360, aperto alla città e che diventi il cuore pulsante coinvolgendo tutte le realtà. Il polo museale non esiste, bisogna collegare la formazione e il rapporto con scuole e università oltre a coinvolgere i cittadini. Non solo con un sistema di punti già presenti che vanno messi a sistema e valorizzati, ma con una governance".

SPORT

"Elemento cruciale per due ragioni, sia per un fattore di aggregazione sociale che tramite il rapporto con le scuole e i quartieri. Bisogna prima di tutto stringere un patto con le associazioni che si inseriscano in una rete e poi c'è carenza di spazi per gli sport spontanei nei quartieri, vogliamo dare risposte ai nostri ragazzi, tenere vive le zone che sono abbandonate come gli Orti Folconi e Piazza delle Nazioni.

Abbiamo tante eccellenze che vanno valorizzate, dobbiamo creare strutture per attirare le competizioni nazionali effettuando un monitoraggio degli impianti, effettuando una manutenzione. ad esempio la palestra del Coni è in condizioni disastrose.

Il Bacigalupo? Deve essere riprogettato, valorizzando anche il Campus che non si deve trovare da solo a spingere in una certa direzione. Bisogna riorganizzare gli spazi e occorre una progettazione. Sulla piscina Zanelli credo che si debba andare verso un secondo lotto e bisogna affrontarlo con specificità, c'è l'esigenza di spazi per la balneazione libera e per gli sport agonistici".

"Avere un progetto è fondamentale per attrarre finanziamenti: il nostro futuro è legato alla nostra capacità di intercettare le risorse che si renderanno disponibili nei prossimi anni. Per questo ho deciso di creare una struttura centralizzata di reperimento dei fondi europei, nazionali e delle fondazioni" ha concluso il candidato sindaco del Pd, dei partiti di sinistra e riformisti.