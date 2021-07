Leonardo Panetta (Mediaset) ad Andora per presentare il suo libro "Recovery Italia"

Per quale motivo siamo i principali beneficiari del Recovery Fund? Ci hanno spiegato che siamo stato il primo paese europeo colpito dalla pandemia, ma non c'è molto di più. Il Covid-19, da emergenza sanitaria, si è presto evoluto in shock economico. Un fenomeno globale che nel nostro paese ha riaperto le ferite mai del tutto cicatrizzate della crisi di dieci anni fa, quella del debito sovrano e del "Whatever it takes" di Mario Draghi. Leonardo Panetta, corrispondente italiano da Bruxelles, ci spiega i motivi alla base del "Piano Marshall" del nuovo MIllennio e mostra i dietro le quinte delle trattative europee, tra "pregiudizi" delle istituzioni, degli altri stati membri e i tanti nostri errori. Da sempre "osservata speciale", l'Italia, mai come questa volta, ha legato il suo destino a Bruxelles. E Bruxelles, in qualche modo, ha legato il suo al nostro.